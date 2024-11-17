Суд признал стоянку на улице Новоселов в Рязани незаконной

Ранее директор ООО «Парковка» обратился в администрацию города Рязани с заявлением о предоставлении в собственность без проведения торгов земельного участка, на котором расположена автостоянка на улице Новоселов, coop. 586.

Суд признал стоянку на улице Новоселов незаконной. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда Рязанской области.

Ранее директор ООО «Парковка» обратился в администрацию города Рязани с заявлением о предоставлении в собственность без проведения торгов земельного участка, на котором расположена автостоянка на улице Новоселов, coop. 586.

Суд установил, что разрешение на строительство и использование объектов капстроительства, расположенных на парковке, мэрия не выдавала. Зарегистрированное право собственности организации на стоянку признали недействительным с исключением соответствующей записи из Единого государственного реестра недвижимости.

Решение не вступило в законную силу.