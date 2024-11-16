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Зеленский заявил о скором завершении конфликта на Украине при Трампе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа ускорит окончание конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Общественное» заявил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа ускорит окончание конфликта. Об этом 15 ноября сообщило ТАСС.

По словам Зеленского, конфликт закончится, но точной даты нет.

«С политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно», — приводятся слова Зеленского.