В полиции прокомментировали инцидент с избиением ребенка в рязанской школе

В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали РЗН. инфо информацию, что ребенку в школе № 48 в Рязани сломали нос. Как отметили в полиции, заявление от родителей пятиклассника после случившегося поступало.