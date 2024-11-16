В полиции прокомментировали инцидент с избиением ребенка в рязанской школе
В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали РЗН. инфо информацию, что ребенку в школе № 48 в Рязани сломали нос. Как отметили в полиции, заявление от родителей пятиклассника после случившегося поступало.
В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали РЗН. инфо информацию, что ребенку в школе № 48 в Рязани сломали нос.
Как отметили в полиции, заявление от родителей пятиклассника после случившегося поступало. Проводится проверка.
Напомним, инцидент произошел в четверг, 14 ноября. Родительница сообщила, что ее сыну в школе сломали нос. Пятиклассник обращался за медпомощью.