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В полиции прокомментировали инцидент с избиением ребенка в рязанской школе
В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали РЗН. инфо информацию, что ребенку в школе № 48 в Рязани сломали нос. Как отметили в полиции, заявление от родителей пятиклассника после случившегося поступало.

В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали РЗН. инфо информацию, что ребенку в школе № 48 в Рязани сломали нос.

Как отметили в полиции, заявление от родителей пятиклассника после случившегося поступало. Проводится проверка.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 14 ноября. Родительница сообщила, что ее сыну в школе сломали нос. Пятиклассник обращался за медпомощью.