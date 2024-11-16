Появились подробности ДТП с перевернувшимся внедорожником в Сасове
Водитель не справился с управлением и снес дорожный знак.
Появились подробности ДТП с перевернувшимся внедорожником в Сасове. Их опубликовал ИД «Пресса».
Авария произошла в субботу, 16 ноября в 9:50 на улице Людмилы Зыкиной. Перевернулся внедорожник Mitsubishi Pajero.
Как сообщили изданию сотрудники полиции, водитель не справился с управлением и снес дорожный знак. Пострадавших в ДТП нет.
Ранее читатели прислали в редакцию РЗН. инфо видео с места происшествия.
Фото ИД «Пресса» предоставлено сотрудниками полиции.