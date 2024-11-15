В Рязань приедет масштабная выставка Русского музея

Ее посвятят русской живописи и декоративно-прикладному искусству.

В Рязань приедет еще одна масштабная выставка Русского музея «Русская традиция». Об этом рассказал директор РИАМЗ Виталий Попов в эфире телеканала «ТКР».

Выставку «Русская традиция» посвятят русской живописи и декоративно-прикладному искусству.

Кроме того, директор анонсировал выставку фотографий Рязанского кремля. В экспозиции будут фото Кремля за последние сто лет. В том числе трудноузнаваемые — еще без кустарников и деревьев вокруг.

«В следующем году мы обязательно откроем кинозал. Запустим работу разных залов — народного костюма, книги, народных промыслов, памяти и славы», — отметил Попов.

По словам директора Попова, в 2025 году музей Шолохова привезет в Рязань экспозицию о писателе. Также в планах выставка о Константине Симонове, созданная совместно с музеем современной литературы в Москве.