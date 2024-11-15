В минспорте рассказали, что стадион «Спартак» переименовали в «Рязань арену»

Новая вывеска появилась в конце октября.

В минспорте рассказали, что стадион «Спартак» переименовали в «Рязань арену». Об этом РЗН. инфо сообщил глава областного министерства Владислав Фролов. Новая вывеска появилась в конце октября.

«Это было мое решение. Я пошел навстречу болельщикам, которые попросили переименовать стадион», — сказал Фролов.

Отметим, что летом со стадиона пропала вывеска перед футбольным фестивалем, который провел на арене московский «ЦСКА».

Напомним, стадион «Спартак построили в 1932 году. С 2010 по 2012 год он носил название «Олимпиец», однако потом ему вновь вернули историческое название. Арена является домашним стадионом для ЖФК «Рязань-ВДВ» и ФК «Рязань».