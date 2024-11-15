Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
Сбт, 16
Вск, 17
ЦБ USD 100 0.98 16/11
ЦБ EUR 105.71 1.21 16/11
Нал. USD 98.80 / 98.85 15/11 17:35
Нал. EUR 104.71 / 105.65 15/11 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
53 минуты назад
110
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
6 часов назад
381
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
16 810
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
30 252
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В минспорте рассказали, что стадион «Спартак» переименовали в «Рязань арену»
Новая вывеска появилась в конце октября.

В минспорте рассказали, что стадион «Спартак» переименовали в «Рязань арену». Об этом РЗН. инфо сообщил глава областного министерства Владислав Фролов. Новая вывеска появилась в конце октября.

«Это было мое решение. Я пошел навстречу болельщикам, которые попросили переименовать стадион», — сказал Фролов.

Отметим, что летом со стадиона пропала вывеска перед футбольным фестивалем, который провел на арене московский «ЦСКА».

Напомним, стадион «Спартак построили в 1932 году. С 2010 по 2012 год он носил название «Олимпиец», однако потом ему вновь вернули историческое название. Арена является домашним стадионом для ЖФК «Рязань-ВДВ» и ФК «Рязань».