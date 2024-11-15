Глава рязанского следкома поручил возбудить уголовное на клинику «Семейная»

Ведомство организовало доследственную проверку после информации о парализованной пациентке.

Глава рязанского следкома Владимир Никешкин поручил возбудить уголовное на клинику «Семейная». Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство организовало доследственную проверку в медучреждении после размещенной в СМИ информации о парализованной пациентке. Женщине провели абдоминопластику, после чего начались осложнения. Рязанка проходит лечение в ОКБ.

Следователи изъяли медицинскую документацию, учредительные документы клиники, медработников, участвовавших в пластической операции, опрашивают.

Отмечается, что руководитель СУ СКР по Рязанской области пригласил на личный прием отца пострадавшей.

«Выслушав заявителя и изучив предварительные результаты процессуальной проверки, Владимир Никешкин поручил следователям безотлагательно возбудить уголовное дело по факту оказания пациентке клиники услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в целях наиболее полного и всестороннего установления обстоятельств хирургического вмешательства», — говорится в сообщении.

Ситуация поставлена на личный контроль руководителя следственного управления.

Ранее сообщалось, что в частной рязанской клинике «Семейная» 36-летнюю пациентку парализовало после операции по пластике живота.