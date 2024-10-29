В частной рязанской клинике «Семейная» пациентку парализовало после операции

Отмечается, что рязанка не понимает речь, но дышит самостоятельно.

В частной рязанской клинике «Семейная» 36-летнюю пациентку парализовало после операции по пластике живота. Об этом сообщили в Telegram-канале «Усы Куракиной».

Как написали в Telegram-канале «аТипичная Рязань», у женщины парализовало правую часть туловища. Рязанка не понимает речь, но дышит самостоятельно.

По информации СМИ, операцию проводил хирург Игорь Абрамов. Он прокомментировал ситуацию редакции РЗН. Инфо.

«В нашей клинике произошло несчастье, к сожалению, встречающееся в общехирургической практике, несмотря на все проведенные необходимые предоперационные обследования. Мы глубоко обеспокоены состоянием пациентки и находимся на связи с ее родственниками», — рассказал хирург.

Абрамов отметил, что в сети клиник «Семейная» медперсонал строго соблюдает высокие стандарты качества оказания медпомощи.

«Все разрешающие документы у клиники и оперирующего хирурга имеются в полном объеме и размещены в открытом доступе на сайте нашей организации», — заключил Абрамов.