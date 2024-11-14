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В Рязани таксист домогался до девушки
К дружинникам за помощью обратилась молодая девушка. Она рассказала, что во время поездки в такси водитель к ней приставал. Как указано в посте, мужчина говорил пассажирке разные пошлости, трогал и пытался насильно поцеловать.

В Рязани таксист домогался до девушки. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в группе «Русская община | Рязань».

К дружинникам за помощью обратилась молодая девушка. Она рассказала, что во время поездки в такси водитель к ней приставал. Как указано в посте, мужчина говорил пассажирке разные пошлости, трогал и пытался насильно поцеловать.

Дружинники установили личность водителя. Они обратились в техподдержку такси. Мужчина больше не сможет там работать водителем, его заблокировали. Отмечается, что дружинники провели с таксистом профилактическую беседу, во время которой он извинился перед девушкой и пообещал исправиться.

Фото: скриншот из видео группы «Русская община | Рязань» во «ВКонтакте». На кадрах — один из дружинников и потерпевшая