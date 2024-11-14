Сорокина: подчинялась Рокотянской будучи мэром, а Греков перебивал даже Любимова

Сорокина сообщила, что не принимала участие в заключении контракта на закупку коммунальной техники.

Экс-мэра Рязани Елену Сорокину снова допросили по делу о закупке коммунальной техники на суде в четверг, 14 ноября. Об этом пишет «ВидСбоку».

Отмечается, что обвинитель увидел несоответствия в ее показаниях.

По словам Сорокиной, бывший вице-губенатор Игорь Греков сосредоточил в своих руках всю полноту власти в правительстве Рязанской области.

«Все важные вопросы решал Греков, а не Любимов. Греков перед совещаниями у губернатора области мог отсечь какие-то проблемные вопросы, пояснив, что это не тот уровень. Греков мог на совещании у губернатора стукнуть кулаком по столу губернатору в присутствии самого Любимова и заткнуть говорящего. Так он делал, в том числе, по отношению ко мне. Греков мог прервать Любимова в ходе публичного выступления. Лишь однажды я видела, что Любимов ему на это ответил „подожди, Игорь Михайлович“. В основном же Греков мог прервать губернатора и продолжить говорить вместо него», — сказала она.

По ее словам, Греков поручал готовить документы. Он же сказал считать экс-главу Рязани Юлию Рокотянскую «своим непосредственным руководителем».

Отмечается, что будучи мэром Сорокина ходила за указаниями к Грекову с Рокотянской.

Сорокина сообщила, что не принимала участие в заключении контракта на закупку коммунальной техники.

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