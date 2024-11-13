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Рязанская область стала лидером по региональным мерам поддержки на платформе МСП. РФ

Корпорация МСП опубликовала рейтинг Агентства развития бизнеса страны по реализации региональных мер поддержки на платформе МСП.РФ.

По итогам 10 месяцев 2024 года Рязанская область вошла в число 12 лучших по показателям реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

За III квартала Рязанская область увеличила показатели до 122% от планируемых.

Центр «Мой бизнес» через Цифровую платформу оказал предпринимателям региона более 1800 услуг. Объем микрозаймов, выданных бизнесменам Рязанской области, также превысил планируемый показатель.

Кроме того, все больше предпринимателей региона узнают о программах поддержки, реализуемых в рамках нацпроекта, благодаря увеличению количества публикаций в региональных СМИ.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ запущена Корпорацией МСП в феврале 2022 года совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».