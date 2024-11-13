Рязанская область стала лидером по региональным мерам поддержки на платформе МСП. РФ

Корпорация МСП опубликовала рейтинг Агентства развития бизнеса страны по реализации региональных мер поддержки на платформе МСП.РФ .

По итогам 10 месяцев 2024 года Рязанская область вошла в число 12 лучших по показателям реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

За III квартала Рязанская область увеличила показатели до 122% от планируемых.

Центр «Мой бизнес» через Цифровую платформу оказал предпринимателям региона более 1800 услуг. Объем микрозаймов, выданных бизнесменам Рязанской области, также превысил планируемый показатель.

Кроме того, все больше предпринимателей региона узнают о программах поддержки, реализуемых в рамках нацпроекта, благодаря увеличению количества публикаций в региональных СМИ.