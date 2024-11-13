«Это не ответ». Малков раскритиковал рязанский минтэк за оборудование контейнерных площадок

В июне губернатор на заседании правительства Павел Малков возмутился выборочной уборке мусора от «Эко-Пронска» в Рязани.

Губернатор Павел Малков раскритиковал рязанское министерство ТЭК и ЖКХ за ответ по оборудованию контейнерных площадок в регионе. Это произошло во вторник, 12 ноября, на заседании правительства Рязанской области.

На вопрос, как обстоят дела с оборудованием новых 189 контейнерных площадок в области, первый замминистра Вячеслав Иванюк ответил «практически все сделано».

Малков на это рассказал о встрече с руководителем Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.

«На встрече обратили внимание на недостаток площадок для вывоза мусора. Мы провели инвентаризацию, ситуацию немного улучшили. Но ситуацию нужно менять кардинально в следующем году. Прошу минтэк в течение двух недель предоставить предложения, как выйти в „зеленую зону“ по этому показателю. чтобы везде стояли хорошие оборудованные площадки. „В целом все сделано“ — это не ответ», — заключил губернатор.

В июне губернатор Павел Малков на заседании правительства возмутился выборочной уборке мусора от «Эко-Пронска» в Рязани.