За неделю в Рязанской области зарегистрировали 142 случая заболевания COVID-19
За прошедшую неделю с коронавирусом госпитализировали 8 рязанцев. За это же время от болезни выздоровели 192 человека.
За неделю в Рязанской области зарегистрировали 142 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».
За прошедшую неделю с коронавирусом госпитализировали 8 рязанцев. За это же время от болезни выздоровели 192 человека.
Напомним, на прошлой неделе в регионе зафиксировали 168 случаев коронавируса.