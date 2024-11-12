В среду на пяти улицах Рязани отключат холодную воду
Холодной воды не будет c 9:00 до 13:00.
В Рязани в среду, 13 ноября, отключат холодную воду на пяти улицах. Об этом
Холодной воды не будет c 9:00 до 13:00 по адресам:
- Есенина, дома №№ 57 (МБОУ Школа № 43), 59/12, 61/13;
- Колхозная, дома №№ 1/3, 1/3 (НО Рязанский ипотечный фонд), 2, 3, 4, 5;
- Маяковского, дома №№ 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корпус 1, 5, 7, 8/1, 9, 10, 11;
- проезд Машиностроителей, дома №№ 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8, 10;
- Горького, дома №№ 1 (ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань), 1 (ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения Семья), 1 (ГКУ РО Управление социальной защиты населения Рязанской области), 1 (МКУ Техобеспечение), 1 (Рязанская областная Дума), 1 (Управление Гостехнадзора Рязанской области).