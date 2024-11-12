В среду на пяти улицах Рязани отключат холодную воду

Холодной воды не будет c 9:00 до 13:00.

В Рязани в среду, 13 ноября, отключат холодную воду на пяти улицах. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

Холодной воды не будет c 9:00 до 13:00 по адресам: