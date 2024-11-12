В Рязани заочно осудили азербайджанца, организовавшего убийство мужчины в 2008 году

Он объявлен в международный розыск.

В Рязани осудили азербайджанца, организовавшего убийство мужчины в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Следствием и судом установлено, что 4 октября 2008 года в Рязани между двумя посетителями кафе произошел конфликт, в ходе которого один из них ранил другого раскладным ножом. Решив отомстить, уроженец Азербайджана договорился с братом и знакомым убить своего обидчика. 5 октября 2008 года трое мужчин напали на рязанца и нанесли ему более 25 ножевых ударов.

После убийства мужчины скрылись из Российской Федерации.

Организатору убийства суд заочно назначил 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск.

В отношении его соучастников, являющихся гражданами Азербайджанской Республики, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.