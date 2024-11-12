В Рязани высадили пассажиров из автобуса № 17
Рязанка отметила, что в салоне находилось около 50 человек.
В Рязани на улице Новой пассажиров высадили из автобуса № 17. Фотографии РЗН. Инфо прислали читатели.
Инцидент произошел утром 12 ноября.
Рязанка отметила, что в салоне находилось около 50 человек. Водитель остановился на остановке, посмотрел на задний капот — там горела лампочка. После сел за руль и уехал.
«Водитель сказал, что пассажиры могут взять билет и уехать на другом», — отметила девушка.