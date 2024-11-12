В России наследников будут заранее информировать о долгах наследодателя

Теперь с момента открытия наследственного дела у нотариуса будет три рабочих дня, чтобы запросить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о наличии кредитной истории у наследодателя, а затем навести справки о непогашенных кредитах и микрозаймах умершего и сообщить об этом наследникам.

В России наследников будут заранее информировать о долгах наследодателя. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 12 ноября, Госдума приняла закон, обязывающий нотариусов информировать наследников о долгах наследодателя.

«Зачастую наследники узнают о таких долгах лишь после принятия наследства, получив требования кредиторов. А долги бывают такие, что проще отказаться от наследства, — отметили в сообщении.

Теперь с момента открытия наследственного дела у нотариуса будет три рабочих дня, чтобы запросить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о наличии кредитной истории у наследодателя, а затем навести справки о непогашенных кредитах и микрозаймах умершего и сообщить об этом наследникам.