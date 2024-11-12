Банк России опроверг информацию о сроках снижения ключевой ставки
«Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий», — сообщили в пресс-службе регулятора.
Банк России опроверг информацию о снижении ключевой ставки, которую якобы озвучила Набиуллина перед депутатами в Госдуме. Об этом пишет ТАСС.
«Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий», — сообщили в пресс-службе регулятора.
Ранее депутат Госдумы Мария Прусакова сообщила, что Набиуллина пообещала россиянам снижение ключевой ставки с марта 2025 года.