Банк России опроверг информацию о сроках снижения ключевой ставки

«Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России опроверг информацию о снижении ключевой ставки, которую якобы озвучила Набиуллина перед депутатами в Госдуме. Об этом пишет ТАСС.

«Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Ранее депутат Госдумы Мария Прусакова сообщила, что Набиуллина пообещала россиянам снижение ключевой ставки с марта 2025 года.