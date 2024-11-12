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Набиуллина пообещала россиянам снижение ключевой ставки с марта 2025 года
По ее словам, показатель вновь достигнет уровня 2023 года.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала россиянам снижение ключевой ставки с марта 2025 года. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на депутата Госдумы Марию Прусакову.

Ожидается, что показатель вновь достигнет уровня 2023 года.

«Таким оптимистичным прогнозом закончила глава Центробанка свое выступление перед депутатами фракции КПРФ в ГД», — сказала парламентарий.

Она добавила, что появляются большие сомнения, что в ближайшем будущем граждане увидят реальное снижение ставки, поскольку предыдущие прогнозы Набиуллиной не сбывались.