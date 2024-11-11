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В России не будут запрещать творчество музыкантов, признанных иноагентами
«Еще раз уточню, что творчество иноагентов никто запрещать не планирует (если, конечно, содержание треков не нарушает законодательство РФ — их музыка останется на стримингах, но роялти за прослушивания исполнитель получать не должен)», — написал депутат Госдумы Хинштейн.

В России не будут запрещать творчество музыкантов, признанных иноагентами, но содержание композиций при этом не должно нарушать российское законодательство. Об этом пишет АиФ со ссылкой на депутата Госдумы Александра Хинштейн.

«Еще раз уточню, что творчество иноагентов никто запрещать не планирует (если, конечно, содержание треков не нарушает законодательство РФ — их музыка останется на стримингах, но роялти за прослушивания исполнитель получать не должен)», — написал он.