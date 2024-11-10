Советник Трампа призвал Украину принять его «видение мира» с Россией — без Крыма

Украина должна принять «реалистичное видение мира» с Россией Дональда Трампа и перестать думать о возвращении территорий. Об этом заявил старший советник избранного президента США Брайан Ланза, пишет ТАСС 9 ноября.

По словам Ланзы, если Владимир Зеленский за столом переговоров отвергнет предложение мира без возвращения Крыма, он покажет несерьёзность.

«У нас есть новость для президента Зеленского — Крым потерян. И если главное для вас — вернуть Крым и задействовать для этого американских солдат, — то это уже без нас», — заявил Ланза.

В июне 2023 года Трамп пообещал, что если станет президентом США, то организует прямые переговоры России и Украины за 24 часа.