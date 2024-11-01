Новости Рязани за 1 ноября 2024 год

Рязанцы поженились спустя девять месяцев после развода

Отмечается, что 1 февраля 2024 года, прожив вместе 17 лет, пара развелась.

Рязанцы поженились спустя девять месяцев после развода. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС региона Елена Сорокина. Отмечается, что 1 февраля 2024 года, прожив вместе 17 лет, пара развелась. Однако затем поняли, что погорячились, и 1 ноября вновь зарегистрировали брак.

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 2-3 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Рязанцев предупредили о сохранении непогоды 2 ноября

Отмечается, что ночью и в утренние часы 2 ноября на территории Рязанской области сохранятся сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости до 200-500 метров.

Рязанцев предупредили о сохранении непогоды 2 ноября. Информация появилась на сайте регионального МЧС. Отмечается, что ночью и в утренние часы 2 ноября на территории Рязанской области сохранятся сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости до 200-500 метров. Кроме того, ожидается усиление ветра порывами 16-21 м/с.

В России предложили поднять стоимость билетов в кинотеатры

Средняя стоимость билета должна составлять не менее 400 рублей.

В России предложили поднять стоимость билетов в кинотеатры. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева. По его словам, средняя стоимость билета должна составлять не менее 400 рублей. Он рассказал, что в театры люди ходят, покупая билеты за несколько тысяч, и, хотя кино считают искусством на ранг ниже, стоимость нужно поднять с сегодняшних 300 рублей.

При пожаре в студенческом общежитии РязГМУ никто не пострадал

Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

При пожаре в студенческом общежитии РязГМУ никто не пострадал. Об этом сообщает «Опергруппа Рязанской области». Причиной стало неосторожное обращение с огнем. В сети появилась информация, что нескольких студентов забрали в больницу с отравлением угарным газом. Отмечается, что информация является фейковой. «Сотрудники Скорой помощи осмотрели тех, кто обратился за помощью, никаких отравлений не зафиксировано», — написали в посте.

Малков: социализация и адаптация осужденных — важная тема для общества

Социализация и адаптация осужденных — важная тема для общества. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе международной научно-практической конференции «Уголовно-исполнительная система Российской Федерации: вопросы исполнения уголовных наказаний, реализации мер пробации, взаимодействия с публичной властью и институтами гражданского общества», приуроченной к 90-летию со дня образования Академии ФСИН России. Малков подчеркнул, что для региона большая честь принимать конференцию такого высокого уровня, где обсуждаются важнейшие для государства вопросы. «Развитие уголовно-исполнительной системы — это один из приоритетов. Президент уделяет этому большое внимание. За последние годы многое сделано: укрепляется материально-техническая база, улучшаются условия содержания. Открываются исправительные центры, где осужденные могут работать. Такая база есть и в Рязанской области. Это позволяет людям вернуться к нормальной жизни и избежать рецидива. Социализация, адаптация осужденных — важная тема для всего общества, и эта работа постоянно совершенствуется», — сказал он. Малков отметил, что любые задачи выполняют люди, и лучшие профессиональные кадры для исполнительной системы готовят в Академии ФСИН. Директор ФСИН России Аркадий Гостев отметил серьезный вклад академии в обеспечение службы специалистами. «Вуз является одним из авторитетных центров образования и науки в стране, осуществляя важную стратегическую задачу — подготовку профессионалов и квалифицированных кадров для правоохранительных органов», — сказал он. На конференции рассмотрели вопросы исполнения уголовных наказаний, становления и развития института пробации, предупреждения рецидивной преступности и другие. Были представлены научные исследование, состоялся обмен практическим опытом.

В Касимове произошло ДТП

Отмечается, что авария случилась вблизи поста ГАИ.

В Касимове произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе «Касимовский ориентир» «ВКонтакте». Отмечается, что авария случилась вблизи поста ГАИ. «Будьте аккуратнее», — написал автор. Информация о пострадавших не поступала.

В Рязани на улице Новоселов произошло ДТП

Отмечается, что столкнулись два автомобиля.

В Рязани на улице Новоселов произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань». Отмечается, что столкнулись два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.

В России произошел массовый сбой в работе операторов

Отмечается, что с трудностями столкнулись клиенты МТС, «Ростелеком», «Мегафон», «Билайн», «Tele 2».

В России произошел массовый сбой в работе операторов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал «Сбой РФ». Отмечается, что с трудностями столкнулись клиенты МТС, «Ростелеком», «Мегафон», «Билайн», «Tele 2».

В рязанском ЗАГСе рассказали о самых необычных выездных регистрациях в 2024 году

Отмечается, что рязанцы регистрировали брак в музейном центре РИАМЗ, художественном музее имени Ивана Пожалостина, а также на воздушном шаре.

В рязанском ЗАГСе рассказали о самх необычных выездных регистрациях в 2024 году. Об этом сообщила начальник Сервис-ЗАГС Антонина Всемирнова, пишет ИД «Пресса». Отмечается, что рязанцы регистрировали брак в музейном центре РИАМЗ, художественном музее имени Ивана Пожалостина, а также на воздушном шаре. По словам Всемирновой, специалисты готовы регистрировать свадьбы и в троллейбусах, однако пока желающих не нашлось.

Из студенческого общежития в Рязани эвакуировали более 500 человек

Отмечается, что возгорание случилось на четвертом этаже в здании на улице Высоковольтной.

Из студенческого общежития в Рязани эвакуировали более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. Отмечается, что возгорание случилось на четвертом этаже в здании на улице Высоковольтной. Силами администрации эвакуировано более 500 человек. На тушение выезжали семь единиц спецтехники и 28 человек личного состава. По предварительной информации, загорелся мусор.

В Рязани после ливня затопило улицу Вокзальная

Отмечается, что тротуар покрылся водой полностью. Людям приходится обходить по проезжей части, где так же скопилось много воды.

В Рязани после ливня затопило улицу Вокзальная. Об этом сообщили очевидцы в редакцию РЗН.Инфо. Отмечается, что тротуар покрылся водой полностью. Людям приходится обходить по проезжей части, где так же скопилось много воды. Напомним, в Рязанскую область пришел циклон «Мартина».

В Рязани произошел пожар в общежитии медуниверситета

Подробности устанавливаются.

В Рязани произошел пожар в общежитии медуниверситета. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «RZN.Life». Возгорание случилось на верхнем этаже. Подробности устанавливаются.

В Рязани затопило подстанцию, без света остались три улицы

В пятницу, 1 ноября, в 17:00 в Рязани отключили свет на трех улицах.