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Новости Рязани за 1 ноября 2024 год

Рязанцы поженились спустя девять месяцев после развода
Отмечается, что 1 февраля 2024 года, прожив вместе 17 лет, пара развелась.

Рязанцы поженились спустя девять месяцев после развода. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС региона Елена Сорокина.

Отмечается, что 1 февраля 2024 года, прожив вместе 17 лет, пара развелась.

Однако затем поняли, что погорячились, и 1 ноября вновь зарегистрировали брак.

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 2-3 ноября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанских учреждениях культуры пройдет всероссийская акция «Ночь искусств — 2024».

В МКЦ выступит оркестр CAGMO с программой «Людовико Эйнауди. Концерт при свечах», а во дворце молодежи состоится двадцатый первый фестиваль «Беседка. Песни нашего двора».

В клубе Deep пройдет вечеринка «Одна ночь под землей», а в ТРЦ «Марко Молл» для детей покажут программу «Нежный цирк».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Рязанцев предупредили о сохранении непогоды 2 ноября
Отмечается, что ночью и в утренние часы 2 ноября на территории Рязанской области сохранятся сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости до 200-500 метров.

Рязанцев предупредили о сохранении непогоды 2 ноября. Информация появилась на сайте регионального МЧС.

Отмечается, что ночью и в утренние часы 2 ноября на территории Рязанской области сохранятся сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости до 200-500 метров.

Кроме того, ожидается усиление ветра порывами 16-21 м/с.

В России предложили поднять стоимость билетов в кинотеатры
Средняя стоимость билета должна составлять не менее 400 рублей.

В России предложили поднять стоимость билетов в кинотеатры. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева.

По его словам, средняя стоимость билета должна составлять не менее 400 рублей.

Он рассказал, что в театры люди ходят, покупая билеты за несколько тысяч, и, хотя кино считают искусством на ранг ниже, стоимость нужно поднять с сегодняшних 300 рублей.

При пожаре в студенческом общежитии РязГМУ никто не пострадал
Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

При пожаре в студенческом общежитии РязГМУ никто не пострадал. Об этом сообщает «Опергруппа Рязанской области».

Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В сети появилась информация, что нескольких студентов забрали в больницу с отравлением угарным газом.

Отмечается, что информация является фейковой.

«Сотрудники Скорой помощи осмотрели тех, кто обратился за помощью, никаких отравлений не зафиксировано», — написали в посте.

Малков: социализация и адаптация осужденных — важная тема для общества

Социализация и адаптация осужденных — важная тема для общества. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе международной научно-практической конференции «Уголовно-исполнительная система Российской Федерации: вопросы исполнения уголовных наказаний, реализации мер пробации, взаимодействия с публичной властью и институтами гражданского общества», приуроченной к 90-летию со дня образования Академии ФСИН России.

Малков подчеркнул, что для региона большая честь принимать конференцию такого высокого уровня, где обсуждаются важнейшие для государства вопросы.

«Развитие уголовно-исполнительной системы — это один из приоритетов. Президент уделяет этому большое внимание. За последние годы многое сделано: укрепляется материально-техническая база, улучшаются условия содержания. Открываются исправительные центры, где осужденные могут работать. Такая база есть и в Рязанской области. Это позволяет людям вернуться к нормальной жизни и избежать рецидива. Социализация, адаптация осужденных — важная тема для всего общества, и эта работа постоянно совершенствуется», — сказал он.

Малков отметил, что любые задачи выполняют люди, и лучшие профессиональные кадры для исполнительной системы готовят в Академии ФСИН.

Директор ФСИН России Аркадий Гостев отметил серьезный вклад академии в обеспечение службы специалистами.

«Вуз является одним из авторитетных центров образования и науки в стране, осуществляя важную стратегическую задачу — подготовку профессионалов и квалифицированных кадров для правоохранительных органов», — сказал он.

На конференции рассмотрели вопросы исполнения уголовных наказаний, становления и развития института пробации, предупреждения рецидивной преступности и другие. Были представлены научные исследование, состоялся обмен практическим опытом.

В Касимове произошло ДТП
Отмечается, что авария случилась вблизи поста ГАИ.

В Касимове произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе «Касимовский ориентир» «ВКонтакте».

Отмечается, что авария случилась вблизи поста ГАИ.

«Будьте аккуратнее», — написал автор.

Информация о пострадавших не поступала.

В Рязани на улице Новоселов произошло ДТП
Отмечается, что столкнулись два автомобиля.

В Рязани на улице Новоселов произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Отмечается, что столкнулись два автомобиля.

Информация о пострадавших не поступала.

Подробности устанавливаются.

В России произошел массовый сбой в работе операторов
Отмечается, что с трудностями столкнулись клиенты МТС, «Ростелеком», «Мегафон», «Билайн», «Tele 2».

В России произошел массовый сбой в работе операторов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал «Сбой РФ».

Отмечается, что с трудностями столкнулись клиенты МТС, «Ростелеком», «Мегафон», «Билайн», «Tele 2».

В рязанском ЗАГСе рассказали о самых необычных выездных регистрациях в 2024 году
Отмечается, что рязанцы регистрировали брак в музейном центре РИАМЗ, художественном музее имени Ивана Пожалостина, а также на воздушном шаре.

В рязанском ЗАГСе рассказали о самх необычных выездных регистрациях в 2024 году. Об этом сообщила начальник Сервис-ЗАГС Антонина Всемирнова, пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что рязанцы регистрировали брак в музейном центре РИАМЗ, художественном музее имени Ивана Пожалостина, а также на воздушном шаре.

По словам Всемирновой, специалисты готовы регистрировать свадьбы и в троллейбусах, однако пока желающих не нашлось.

Из студенческого общежития в Рязани эвакуировали более 500 человек
Отмечается, что возгорание случилось на четвертом этаже в здании на улице Высоковольтной.

Из студенческого общежития в Рязани эвакуировали более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что возгорание случилось на четвертом этаже в здании на улице Высоковольтной.

Силами администрации эвакуировано более 500 человек.

На тушение выезжали семь единиц спецтехники и 28 человек личного состава.

По предварительной информации, загорелся мусор.

В Рязани после ливня затопило улицу Вокзальная
Отмечается, что тротуар покрылся водой полностью. Людям приходится обходить по проезжей части, где так же скопилось много воды.

В Рязани после ливня затопило улицу Вокзальная. Об этом сообщили очевидцы в редакцию РЗН.Инфо.

Отмечается, что тротуар покрылся водой полностью. Людям приходится обходить по проезжей части, где так же скопилось много воды.

Напомним, в Рязанскую область пришел циклон «Мартина».

В Рязани произошел пожар в общежитии медуниверситета
Подробности устанавливаются.

В Рязани произошел пожар в общежитии медуниверситета. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «RZN.Life».

Возгорание случилось на верхнем этаже.

Подробности устанавливаются.

В Рязани затопило подстанцию, без света остались три улицы
В пятницу, 1 ноября, в 17:00 в Рязани отключили свет на трех улицах.

В пятницу, 1 ноября, в 17:00 в Рязани отключили свет на трех улицах. Об этом сообщили в электросетях.

Без света остались улицы:

  • Керамзавода;
  • Павловская;
  • Новослободская.

«Причина отключения — затапливание сточными водами трансформаторной подстанции из-за засора коллектора», — заявили в электросетях.

Отмечается, что бригада направлена на устранение аварийной ситуации. Электроэнергию восстановят в течение четырех часов с момента отключения.