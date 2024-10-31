Центральную Россию накроет циклон «Мартина»

1 ноября Центральную Россию накроет циклон «Мартина». В регионах может выпасть до 50% месячной нормы осадков.

Центральную Россию накроет циклон «Мартина». Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 1 ноября Центральную Россию накроет циклон «Мартина». В регионах может выпасть до 50% месячной нормы осадков.

В центральных регионах ожидается мокрый снег, который перейдет в интенсивные ливневые дожди, а их тут же «смоет» зарождающийся снежный покров высотой менее 1 сантиметра.

«Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше — хуже!» — добавил специалист.