Центральную Россию накроет циклон «Мартина»
1 ноября Центральную Россию накроет циклон «Мартина». В регионах может выпасть до 50% месячной нормы осадков.
Центральную Россию накроет циклон «Мартина». Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, 1 ноября Центральную Россию накроет циклон «Мартина». В регионах может выпасть до 50% месячной нормы осадков.
В центральных регионах ожидается мокрый снег, который перейдет в интенсивные ливневые дожди, а их тут же «смоет» зарождающийся снежный покров высотой менее 1 сантиметра.
«Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше — хуже!» — добавил специалист.