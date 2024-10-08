В Ленобласти 14-летняя школьница скончалась после передозировки наркотиками

В Ленобласти 14-летняя школьница скончалась после передозировки наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, девочка вернулась домой после прогулки в неадекватном и агрессивном состоянии. Ее мать вызвала скорую. В больницу подростка доставили без сознания и поместили в реанимацию, но спасти ее не удалось.

Отмечается, что восьмиклассница часто гуляла в компании с бездомными, уходила из дома, угоняла автомобили. По данным канала, девочка выпивала и употребляла наркотики.

Перед смертью она гуляла в компании 35-летнего мужчины, который угостил ее наркотиками. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении в употребление наркотических средств. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.