В Рязани изменилось расписание движения автобуса № 2

Автобус будет следовать по зимнему графику движения.

В Рязани с 1 октября изменилось расписание движения автобуса № 2. Об этом сообщила пресс-служба МУП «УРТ» на своей странице во «ВКонтакте».

Уточняется, что автобус будет следовать по зимнему графику движения:

вокзал Рязань-2: 07:07, 08:33,10:00, 11:27,12:57,14:52,16:22;

Богородское кладбище: 07:52, 09:18, 10:45,12:15,14:10,15:40,17:05.

Напомним, в 1 октября в Рязани изменили расписание автобуса № 22.