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С 1 октября в Рязани изменят расписание автобуса № 22
Автобус будет ходить по зимнему графику движения.

С 1 октября в Рязани изменят расписание автобуса № 22. Об этом сообщила пресс-служба МУП «УРТ» на своей странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что автобус будет ходить по зимнему графику движения.

Расписание автобуса № 22 Рязань — Солотча, отправлением с площади Театральной с 1 октября 2024 года: 04:55, 05:50, 06:18, 06:45, 07:12, 07:40, 08:08, 09:02, 09:28, 10:15, 10:50, 11:18, 11:41, 12:05, 12:40, 13:31, 13:53, 14:40, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:45, 18:20, 18:50, 19:30, 19:58, 21:00, 22:00.

Расписание автобуса № 22 Солотча — Рязань, отправлением от санатория «Старица» с 1 октября 2024 года: 05:50, 06:45, 07:13, 07:40, 08:07, 08:35, 09:03, 09:57, 10:23, 11:10, 11:45, 12:13, 12:36, 13:00, 13:35, 14:26, 14:48, 15:35, 16:15, 16:50, 17:25, 18:00, 18:40, 19:05, 19:40, 20:11, 20:43, 21:45, 22:46.