Рязанская область заняла 32 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки

Отмечается, что в 2024 году наблюдается заметное снижение темпов и объемов выдачи ипотеки.

Рязанская область заняла 32 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в 2024 году наблюдается заметное снижение темпов и объемов выдачи ипотеки.

В регионе позволить себе ипотеку по рыночной ставке могут только 14,5% семей, а по льготным программам — 34,8%.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область.

Последние строчки заняли Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан.