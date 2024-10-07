Рязанская область заняла 32 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки
Отмечается, что в 2024 году наблюдается заметное снижение темпов и объемов выдачи ипотеки.
Рязанская область заняла 32 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в 2024 году наблюдается заметное снижение темпов и объемов выдачи ипотеки.
В регионе позволить себе ипотеку по рыночной ставке могут только 14,5% семей, а по льготным программам — 34,8%.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область.
Последние строчки заняли Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан.