Рязанка через суд потребовала 11,2 миллиона рублей у правительства региона

Предварительное заседание назначили на 18 октября.

Предприниматель Инна Батькова через суд потребовала у правительства региона 11 миллионов 245 тысяч рублей. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

Отмечается, что сумма, запрашиваемая предпринимателем — упущенная выгода из-за введения градостроительных ограничений в границах исторического поселения на улице Щедрина.

Кроме того, Батькова подала в суд ходатайство, где попросила обязать правительство Рязанской области до разрешения спора не изменять правовой режим земельных участков в зоне исторического поселения. Данное ходатайство отклонили.

Третьим лицом к делу привлекли Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия. Предварительное заседание назначили на 18 октября.