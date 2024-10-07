Рязанка через суд потребовала 11,2 миллиона рублей у правительства региона
Предварительное заседание назначили на 18 октября.
Предприниматель Инна Батькова через суд потребовала у правительства региона 11 миллионов 245 тысяч рублей. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.
Отмечается, что сумма, запрашиваемая предпринимателем — упущенная выгода из-за введения градостроительных ограничений в границах исторического поселения на улице Щедрина.
Кроме того, Батькова подала в суд ходатайство, где попросила обязать правительство Рязанской области до разрешения спора не изменять правовой режим земельных участков в зоне исторического поселения. Данное ходатайство отклонили.
Третьим лицом к делу привлекли Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия. Предварительное заседание назначили на 18 октября.