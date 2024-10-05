Продюсер Анны Асти подарил трек певицы 14-летней исполнительнице из Рязани

Продюсер певицы Анны Асти подарил трек «Холодный взгляд» 14-летней исполнительнице Diance из Рязани. Об этом сообщил продюсер Diance.
По его словам, трек был спет Анной Асти для альбома «Царица».
"Но по мнению продюсера [певицы Asti] трек не очень подошел под стилистику альбома. Поэтому по договору отчуждения прав он был передан нам", — рассказал продюсер.
Он добавил, что трек вышел 3 октября на всех площадках под авторством Diance, Анне Асти он больше не принадлежит.
«Я безумно благодарна Анне за то, что передала мне этот трек, не вошедший в альбом „Царица“! Это безумно крутой вклад в развитие моего творчества!» —
В публикации также отмечается, что «Холодный взгляд» — четвертый сингл рязанки.
Фото РЗН. инфо предоставлено продюсером певицы Diance