Застройщика оштрафовали за строительство теннисного центра в Полянах

Суд привлек к ответственности ООО «Рязанский теннисный центр».

Застройщика оштрафовали на полмиллиона за незаконное строительство теннисного центра около села Поляны. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда.

Согласно документации, суд привлек к ответственности ООО «Рязанский теннисный центр».

Решение не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано.

Напомним, прокуратура подавала в суд на компанию за незаконное строительство теннисного центра около Полян.