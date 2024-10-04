Застройщика оштрафовали за строительство теннисного центра в Полянах
Суд привлек к ответственности ООО «Рязанский теннисный центр».
Застройщика оштрафовали на полмиллиона за незаконное строительство теннисного центра около села Поляны. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда.
Согласно документации, суд привлек к ответственности ООО «Рязанский теннисный центр».
Решение не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано.
Напомним, прокуратура подавала в суд на компанию за незаконное строительство теннисного центра около Полян.