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Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью под Рязанью
Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью под Рязанью. Подробности сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

4 октября, примерно в 13:40 на 507 километре дороги «Золотое кольцо», по предварительной информации, произошло столкновение автомобиля скорой помощи под управлением 50-летнего жителя Рязанской области и «Тойота Прадо», за рулем которой находился 72-летний рязанец.

В результате происшествия водитель скорой помощи и два его пассажира в возрасте 64 и 36 лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Напомним, ранее стало известно, что под Рязанью машина «скорой» попала в ДТП