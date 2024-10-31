В Рязани насмерть разбился промышленный альпинист

Трагедия произошла днем в среду, 30 октября, на улице Новаторов.

В Рязани насмерть разбился промышленный альпинист. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Трагедия произошла днем в среду, 30 октября, на улице Новаторов. Мужчина 1988 года рождения сорвался с дома и погиб до приезда скорой помощи.

«Московским межрайонным следственным отделом города Рязани в рамках доследственной проверки, устанавливаются обстоятельства смерти жителя Рязанского района», — отметили в СК.