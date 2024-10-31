В Рязани грузовой поезд сбил женщину

По словам источника, женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу и разговаривала по телефону. Она не услышала грузовой поезд, который подал звуковой сигнал.

В Рязани грузовой поезд сбил женщину. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

Инцидент произошел в среду, 30 октября, на Рязани-2. По словам источника, женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу и разговаривала по телефону. Она не услышала грузовой поезд, который подал звуковой сигнал.

Поезд зацепил женщину. Она получила черепно-мозговую травму, травмы лица, живота, закрытые переломы плеча и ребер. Ее госпитализировали в БСМП в тяжелом состоянии. Пострадавшая находится в реанимации.