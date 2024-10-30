В здание суда в Рязанской области пытались пронести «пистолет» и ножи

Инцидент произошел 25 октября. Посетитель пытался пронести в один из судов охотничий и складной ножи, а также аэрозольное устройство «Удар», имитирующее огнестрельное оружие.

В здание суда в Рязанской области пытались пронести «пистолет» и ножи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Инцидент произошел 25 октября. Посетитель пытался пронести в один из судов охотничий и складной ножи, а также аэрозольное устройство «Удар», имитирующее огнестрельное оружие.

Отмечается, что мужчина добровольно отдал приставам оружие, поэтому ответственность он не понес. Его попросили покинуть здание структурного подразделения.