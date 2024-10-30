В Рязанской области иномарка «улетела» в кювет и перевернулась

Авария случилась на 211 километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний-Новгород в Касимовском районе.

В Рязанской области иномарка «улетела» в кювет и перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась на 211 километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний-Новгород в Касимовском районе.

29-летний рязанец на «Мицубиси», по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель обращался за медпомощью.

Проводится проверка.