В Казанский монастырь Рязани привезут ковчег с мощами княгини Елисаветы и инокини Варвары
Святыня прибудет в монастырь 2 ноября. Пробудет ковчег в обители до 4 ноября, проводят его после вечернего богослужения.
В Казанский монастырь Рязани привезут ковчег с мощами княгини Елисаветы и инокини Варвары. Об этом сообщает пресс-служба рязанской епархии.
Святыня прибудет в монастырь 2 ноября. Пробудет ковчег в обители до 4 ноября, проводят его после вечернего богослужения.
Отмечается, что событие приурочено к 160-летию со дня рождения великой княгини Елисаветы Феодоровны.