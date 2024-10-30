Путин: в помощи участникам СВО есть много проблем

Как рассказал президент России, он недавно встретился с участниками СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий. После встречи глава государства попросил сотрудников из администрации поговорить с каждым из них и посмотреть, как они живут и работают.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что помощи участникам СВО недостаточно, есть много проблем. Его слова передало РИА «Новости» в среду, 30 октября.

Как рассказал Путин, он недавно встретился с участниками СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий. После глава государства попросил сотрудников из администрации поговорить с каждым из них и посмотреть, как они живут и работают.

По мнению президента, на данный момент есть еще «очень много проблем и вопросов». Он уточнил, что многие из участников СВО не могут даже трудоустроиться.

«Я знаю, что коллеги стараются, работают и делают много, но недостаточно, вот из того, что я увидел, недостаточно. Поэтому нужно обязательно подготовить такие поручения, это во-первых. Во-вторых, сама по себе тема чрезвычайно важная, и нужно обязательно ей заниматься дальше», — приводятся слова Путина.