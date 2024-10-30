Подлодка, над которой шефствует Рязань, приняла участие в ядерных учениях

Экипаж атомного подводного крейсера выпустил ракеты из Охотского моря по цели на полигоне Кура на Камчатке.

Подлодка, над которой шефствует Рязань, приняла участие в ядерных учениях. Об этом сообщает администрация города.

Подводная лодка «Князь Олег», над которой шефствует администрация Рязани, участвовала в учениях ядерной триады, которые состоялись 29 октября.

Экипаж подлодки выпустил ракеты из Охотского моря по цели на полигоне Кура на Камчатке. Также ракеты запускали с космодрома Плесецк, самолетов дальней авиации Ту-95МС и атомной подводной лодки «Новомосковск», находящейся в Баренцевом море.

Все ракеты достигли цели.

Напомним, в учениях по видеосвязи принял участие Владимир Путин.

Справка:

Администрация Рязани взяла шефство над атомной подводной лодкой «Князь Олег» в 2021 году. Крейсер спустили на воду 16 июля 2020 года. Он базируется в Северодвинске.