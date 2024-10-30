Опубликованы кадры удара по личному составу и технике ВСУ в Сумской области

Контроль поражения живой силы и техники ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

Минобороны показало кадры удара по личному составу и технике ВСУ в Сумской области. Видео опубликовано в среду, 30 октября, в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Иволжанское севернее города Сумы Сумской области обнаружили скопление техники и личного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ. После доразведки местности и уточнения координат нанесли ракетный удар по целям.

Контроль поражения живой силы и техники ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.