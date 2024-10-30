27-летний рязанец принял участие в телеигре «Остров сокровищ. Знаки судьбы»

Премьера шоу состоится 3 ноября в 20:30.

27-летний рязанец принял участие в телеигре «Остров сокровищ. Знаки судьбы» на СТС. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Мужчина работает в Рязани пожарным, занимается греко-римской борьбой, ведет блог, который насчитывает больше миллиона подписчиков.

По правилам телеигры участники приплывают на необитаемый остров в Таиланде, чтобы заполучить его сокровища. Все герои делятся на три лагеря в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. Им предстоит выживать в необычных условиях и проходить испытания.

Премьера шоу состоится 3 ноября в 20:30.