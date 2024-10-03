Опубликовано видео создания первого арт-квартала в Рязани

Художники из Москвы, Санкт-Петербурга и Махачкалы во главе с Александром Демкиным из Рязани изобразили муралы на шести домах недалеко от Рязанской ВДНХ: по улице Лесопарковой и улице Рыбацкой.

Появилось видео создания первого арт-квартала в Рязани. Кадры опубликовали в группе «R-club» во «ВКонтакте» 3 октября.

Художники из Москвы, Санкт-Петербурга и Махачкалы во главе с Александром Демкиным из Рязани изобразили муралы на шести домах на улицах Лесопарковой и Рыбацкой.

Отмечается, что сюжеты картин посвящены исконным рязанским промыслам — кадомскому венизу, шиловскому лозоплетению и михайловскому кружеву. Также на домах появились изображения «Рыбацкой деревни», катания на сапах, рязанской деревни, подстанции.

Напомним, художники во главе с Александром Демкиным украшали муралами фасады домов на улицах Рыбацкой, Лесопарковой и на проезде Речников. Фото можно посмотреть по ссылке.

Видео: группа «R-club» во «ВКонтакте»