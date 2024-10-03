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Глава одного из поселений Спасского района заявил, что будет бросать поджигателей в огонь
Об этом глава Троицкого сельского поселения Спасского района Рязанской области Николай Михайлов написал на своей странице «Вконтакте».

Глава одного из поселений Спасского района заявил, что будет бросать поджигателей в огонь. Об этом глава Троицкого сельского поселения Спасского района Рязанской области Николай Михайлов написал на своей странице «Вконтакте».

Михайлов выложил пост, в котором напомнил местным жителям о запрете разжигания костров.

«За поджоги травы — тюрьма! Если поджигателей найду лично я, без обид, брошу в огонь», — написал Михайлов.

Фото: «Спасские вести»