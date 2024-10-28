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В Рязанской области в рамках догазификации газ подведен к границам более 10 тысяч домов

«Газпром газораспределение Рязанская область» продолжает работы по догазификации региона: в рамках программы газопроводы построены к границам свыше 10,2 тысяч участков.

Общее количество заявок на подключение, принятых от жителей области, составляет 11,5 тысяч, 98% из них переведены договоры.

Среди районов лидерами по количеству заявок являются Рязанский, Касимовский и Сасовский.

Подключения выполняются по мере готовности домовладений к приему газа.

Программа догазификации предусматривает меры социальной поддержки. Рязанцы могут компенсировать расходы на проектирование и подключение сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, на покупку и установку газового оборудования.

На сегодняшний день воспользовались льготой 452 потребителя.

Субсидии могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники ВОВ, боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей.