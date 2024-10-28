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Рязанский подросток устроил диверсию на вокзале
Отмечается, что в ночь на 23 октября он разбил окна трех локомотивов, стоявших возле станции Рязань-2, но совершить преступление не успел.

В Рязани подросток пытался поджечь три локомотива за вознаграждение. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что в ночь на 23 октября неизвестный разбил окна трех локомотивов, стоявших возле станции Рязань-2.

На месте происшествия обнаружили пятилитровую бутылку с запахом бензина и 1,5-литровую бутылку с неизвестной жидкостью. Поджечь локомотивы преступник не успел.

По данным следователей, 16-летний Артем П. признался, что пытался совершить поджог по заданию неизвестного из интернета.