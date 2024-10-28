В Брянскую область пытались проникнуть четыре диверсанта

Отмечается, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

В Брянскую область пытались проникнуть четыре диверсанта. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА Новости.

В понедельник, 28 октября, в Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы 4 диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом.

В ФСБ добавили, что на теле одного из диверсантов обнаружена татуировка парашютно-десантного разведполка Сухопутных войск США.

Отмечается, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.