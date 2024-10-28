Стало известно, как часто станут ходить поезда МЦД из Рязани в Москву

Первый этап развития Центрального транспортного узла (ЦТУ), который объединит Москву с соседними регионами, рассчитан до 2028 года, второй — примерно до 2035 года. В итоге поезда из Рязани в Москву будут ходить в шесть раз чаще.

Первый этап развития Центрального транспортного узла (ЦТУ), который объединит Москву с соседними регионами, рассчитан до 2028 года, второй — примерно до 2035 года. В итоге поезда из Рязани в Москву будут ходить в шесть раз чаще. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичный Департамент транспорта.

За основу реализации проекта ЦТУ используют действующую инфраструктуру. Отмечается, что большинство станций уже существуют, но их обновят.

«Многое из реализованного проекта МЦД будет применено в рамках развития проекта ЦТУ, но это не обозначает фактического продления самих диаметров. Будет сокращен интервал движения, начнется обновление поездов и модернизация инфраструктуры», — отметили в пресс-службе.

В Дептрансе заявили, что на первом этапе интервал движения поездов сократится в три раза, в среднем до 60 минут, а на втором этапе в среднем до 30 минут, что в шесть раз чаще, чем сейчас.

Также ожидается, что время в пути из Москвы до областных центров и обратно сократится до 25 процентов. Кроме того, дополнительно появятся три миллиона пассажирских мест в сутки, 300 тысяч из них — в регионах.

Всего в состав ЦТУ входит 11 регионов: Москва, Московская, Владимирская, Тульская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Рязанская, Калужская, Костромская и Ярославская области.

Ранее стало известно, что московское метро продлят до Рязани. Заммэра Москвы рассказал подробности продления МЦД до Рязани. Кроме того, мэр столицы Собянин рассказал, когда стартует первый этап продления МЦД до Рязани.