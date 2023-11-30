Стали известны подробности продления МЦД до Рязани

Стали известны подробности продления МЦД до Рязани. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов в интервью РБК.

Проект нового надземного метро объединил форматы метрополитена и пригородных поездов. Отмечается, что первые два диаметра открыли в 2019 году, третий и четвертый — в 2023.

По словам Ликсутова, следующий этап — продление диаметров в другие области. Как рассказал заммэра Москвы, конечная станция на диаметре будет пересадочной. Для примера он привел пассажиров, которые приедут из Тулы в Подольск, пересядут и направятся в Москву на диаметре. В регионе пересадочным пунктом станет станция «Рязань — Раменское».

Так, МЦД пустят до Рязанской, Тульской, Орловской, Ярославской, Владимирской областей.

Отмечается, что подвижные составы на новых диаметрах заменят на современные поезда «Иволга 3.0».

Ранее Путин заявил, что московское метро продлят до Рязани.