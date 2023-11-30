Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 01
-3°
Сбт, 02
-4°
ЦБ USD 88.58 -0.3 01/12
ЦБ EUR 96.88 -0.77 01/12
Нал. USD 89.54 / 93 30/11 17:10
Нал. EUR 97.66 / 98.4 30/11 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
6 452
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
6 855
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
9 683
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
10 454
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Стали известны подробности продления МЦД до Рязани

Стали известны подробности продления МЦД до Рязани. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов в интервью РБК.

Проект нового надземного метро объединил форматы метрополитена и пригородных поездов. Отмечается, что первые два диаметра открыли в 2019 году, третий и четвертый — в 2023.

По словам Ликсутова, следующий этап — продление диаметров в другие области. Как рассказал заммэра Москвы, конечная станция на диаметре будет пересадочной. Для примера он привел пассажиров, которые приедут из Тулы в Подольск, пересядут и направятся в Москву на диаметре. В регионе пересадочным пунктом станет станция «Рязань — Раменское».

Так, МЦД пустят до Рязанской, Тульской, Орловской, Ярославской, Владимирской областей.

Отмечается, что подвижные составы на новых диаметрах заменят на современные поезда «Иволга 3.0».

Ранее Путин заявил, что московское метро продлят до Рязани.