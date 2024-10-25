Собянин рассказал, когда стартует первый этап продления МЦД до Рязани

По словам Собянина, первый этап продления МЦД в другие регионы РФ начнется в 2025 году и займет 3-4 года.

Собянин рассказал, когда стартует первый этап продления МЦД до Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы.

По словам Собянина, первый этап продления МЦД в другие регионы РФ начнется в 2025 году и займет 3-4 года.

Он уточнил, что проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направления МЖД.

Напомним, о том, что московское метро продлят до Рязани стало известно в сентябре прошлого года. Позже заммэра Москвы рассказал подробности продления МЦД до Рязани.