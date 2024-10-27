Вооруженная группа пыталась пересечь границу в Брянской области

В Брянской области пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, противнику нанесено огневое поражение

В воскресенье, 27 октября, в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района Брянской области сорвана попытка пересечения границы вооруженной группой. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, противнику нанесли огневое поражение.

Сейчас обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперштаба региона, отметил Богомаз.