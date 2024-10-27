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В зоне СВО погиб уроженец Рязани Геворг Кизирян
Младший сержант погиб 24 октября 2024 года. Ему было 32 года.

В зоне СВО погиб уроженец Рязани Геворг Кизирян. Об этом РЗН. инфо сообщила родственница мужчины.

Младший сержант погиб 24 октября. Ему было 32 года.

По словам собеседницы РЗН. инфо, Геворг Кизирян был танкистом на донецком направлении. Во время выполнения боевых задач его танк атаковали дроны. Мужчина получил ранения. Через четыре дня его нашли и доставили в донецкий госпиталь.

Как отметила родственница погибшего, мужчине из-за ранения ампутировали ногу. После отправили в больницу Ростова-на-Дону. Мужчина, по словам собеседницы, два дня был в коме. Позже он пришел в себя, рассказывал о случившемся.

Родственница погибшего добавила, что через трое суток состояние мужчины ухудшилось. Он скончался.

Фото РЗН. инфо предоставила родственница Геворга Кизиряна